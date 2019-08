Le départ de Koscielny passe mal à Arsenal

Presqu’une décennie de fidélité au maillot des Gunners, qu’il avait enfilé en 2010, et l’histoire d’amour entre Laurent Koscielny et Arsenal finit mal. Le défenseur international aux 51 sélections en équipe de France, légitime dans sa volonté de rentrer en France pour des raisons familiales, a eu gain de cause dans le bras de fer qu’il a engagé avec ses ex-dirigeants, alors même qu’il devait encore un an de contrat au club londonien.

A 33 ans et après pas moins de 353 matches joués pour les Canonniers, Koscielny a estimé mériter son bon de sortie. Pour services rendus de la part d’un joueur exemplaire, qui avait d’ailleurs obtenu de porter le brassard de capitaine en Angleterre. Une reconnaissance pas si fréquente pour un joueur étranger.

"Tu devrais avoir honte"

Mais à l’heure de s’engager mardi avec les Girondins de Bordeaux, si le joueur a lui-même souhaité et pris le soin de saluer ses supporters dans un message publié sur son compte Instagram, force est de constater que la crispation liée à son départ a laissé place à la colère de certains. Que la vidéo mettant en scène sa signature n’a fait qu’attiser…

On y voit Koscielny enlever son ancien maillot d’Arsenal pour dévoiler sa nouvelle tunique bordelaise. Un affront, si l’on en croit de multiples réactions sur les réseaux sociaux. A commencer par celle d’un des plus illustres anciens Gunners : Ian Wright lui-même ne cache pas sa déception à l’égard du Français. "C’est blessant", écrit l’ancien buteur, qui met en exergue le "niveau d’irrespect" de cette saynète . "Tu devrais avoir honte de la façon dont tu as quitté le club après 9 ans !"

Une publication au vitriol, qui a fait boule de neige auprès de l’acteur anglais Jack Whitehall : "Sauf s’il avait dévoilé le maillot du Barça – mais tu viens juste de faire un transfert au rabais avec une équipe qui a fini 14e de Ligue 1." A l’évidence, Bordeaux n’inspire pas autre chose que du mépris outre Manche… Et il n’est pas nécessaire d’être un Gunner pur sucre pour exprimer son profond dégoût : Eniola Aluko, ancien attaquant de Chelsea, décrit ainsi la vidéo en question comme "la pire, la plus grossière signature jamais révélée"… Rien que ça.

Also maybe if he was revealing the Barca shirt - but you’ve just gone in a bargain bin clearance sale to a team that finished 14th in Ligue 1. — Jack Whitehall (@jackwhitehall) 6 août 2019