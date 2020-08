Le CSKA Moscou mise gros sur un ailier nigérian

11,5 millions d'euros : telle est la somme déboursée par le CSKA Moscou pour s'attacher les services de l'ailier nigérian du SC Heerenveen Chidera Ejuke. Fort de statistiques canon en Eredivisie (9 buts et 4 passes décisives en 25 matchs la saison dernière), le joueur de 22 ans s'est engagé jusqu'en juin 2024 en faveur de la formation moscovite. Son transfert est à ce jour le plus important de l'été en Russie, et le deuxième de l'histoire du CSKA. Ejuke tentera d'y marcher sur les traces de son compatriote Ahmed Musa, lui aussi arrivé d'Eredivisie avant de vivre quatre saisons fastes dans la capitale russe.