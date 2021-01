Le coup de gueule de Rongier en faveur de Villas-Boas

"On peut toujours faire mieux, c'est une certitude. C'est facile de taper sur les individualités quand l'équipe ne va pas bien. Je pense que le problème est avant tout collectif. On essaie tous de trouver des solutions. L'enchaînement des mauvais résultats engendre aussi un manque de confiance et ça se ressent sur le terrain. On est derrière le coach. On est tous ensemble. Ce n'est pas le coach, c'est le collectif. Le coach nous met sur le terrain et, parfois, on ne lui rend pas la confiance qu'il nous accorde. C'est un petit peu facile de lui taper dessus. On a tous notre part de responsabilité. Une chose est sûre, c'est que l'on est derrière lui. »