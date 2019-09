Le classement des dépenses en Ligue 1

C'est un classement non officiel, puisque les clubs français sont toujours réticents à communiquer les montants des transferts qu'ils effectuent. Mais selon le site spécialisé Transfermakt, c'est le PSG qui est le club qui a le plus dépensé en Ligue 1 cet été, avec 95 millions d'euros investis sur quatre joueurs, Diallo, Gueye, Navas et Sarabia (les autres recrues sont arrivées libres ou en prêt). Un classement à pondérer, car pour la première fois de l'ère qatarie le club de la capitale affiche une balance excédentaire avec 103,5 millions d'euros de vente (Lo Celso, Diaby, Nkunku...), et le PSG devance finalement d'assez peu Lyon (88 M€), Lille (83,6 M€) et Monaco (83 M€), qui ont également plus vendu qu'acheté.

Cela permet toutefois de mesurer le taux d'investissement de certaines formations. Ainsi, c'est Nice, fraîchement racheté par Ineos, qui présente la balance commerciale la plus déficitaire avec 52,5 millions d'euros de dépenses (juste un peu moins que Rennes, 53 M€), et 22 millions d'euros de vente. Il y a d'ailleurs un écart notable entre les six clubs qui ont le plus dépensé, qui ont tous déboursé au moins 50 millions d'euros, et tous les autres, puisque le "septième" est Montpellier, avec 20,5 millions d'euros d'achats.

L'OM, qui n'a recruté que deux joueurs (Alvaro Gonzalez et Dario Benedetto), faute de trouver un accord avec Nantes pour Valentin Rongier, apparaît en 10e position avec 14 millions d'euros d'achats et 27,5 millions d'euros de ventes. Deux rangs derrière Amiens, qui a mine de rien investi 15,95 millions d'euros sur ses recrues (Guirassy, Kakuta, Gnahoré...), pour seulement 5,4 millions d'euros de recettes (Krafth).

Parmi les autres anomalies à relever, même si une fois encore ce classement ne veut pas tout dire (les prêts avec option d'achat programmée pour l'an prochain sont aussi à prendre en compte), on notera que deux clubs ambitieux, ou en tout cas supposés l'être, sont placés assez bas: l'AS Saint-Etienne, 12e avec 13 millions d'euros d'achats pour plus de 43 millions d'euros de ventes, et les Girondins de Bordeaux, qui n'ont dépensé que cinq millions d'euros pour recruter Koscielny, Hwang ou encore Mexer. Pour pointer seulement au 18e rang.

(Visuel LFP)