Le Celtic a fait une offre à Mourinho

José Mourinho est désormais prêt à reprendre du service et très motivé à l'idée de reprendre un club. Alors que la Roma s'intéresserait à lui, tout comme l'OL, le Celtic Glasgow lui aurait proposé un contrat pour reprendre son équipe, affirme le Daily Mail. Le champion d'Ecosse n'aurait pas megoté sur le salaire afin de rendre crédible cette perspective. Débarqué de Manchester United en décembre dernier, Mourinho a cependant l'embarras du choix. Et si la perspective de remporter un titre de champion dans un nouveau pays est attirante, le manque de concurrence et la qualité de nouvelles propositions pourraient plaider contre cette offre.