Le capitaine du Congo signe en D4 espagnole !

Il n'est pas fréquent de voir le capitaine d'une équipe nationale africaine évoluer dans les divisions inférieures en Europe, et pourtant : Junior Loussokou, milieu de terrain et porteur du brassard des Diables Rouges du Congo, va quitter le Stade Tunisien pour la très modeste formation d'Aguilas FC, pensionnaire de Tercera División, soit l'équivalent de la quatrième division espagnole. Ce club de la région de Murcie, qui évolue dans l'un des dix-huit groupes de ce championnat composé d'équipes réserves et semi-professionnelles (au mieux...), a eu les faveurs du joueur de 23 ans, désireux d'évoluer coûte que coûte en Europe. Au point de refuser de considérer les approches du club égyptien d'Ismaïly, qui avait formulé une offre concrète à son attention.

Le contexte sanitaire n'a certes pas aidé les choses, mais voilà l'ancien du CARA Brazzaville englué dans l'anonymat d'un championnat de quatrième zone. Pas certain que le sélectionneur du Congo, Valdo, voie ce mouvement d'un très bon œil, même si le joueur concerné avait perdu sa place au Stade Tunisien, qui a annoncé sa résiliation de contrat en ces termes : "Après concertation avec le staff technique et à la demande du joueur, le comité directeur a décidé de mettre fin à l’expérience de l’attaquant congolais."

Pour compenser ce départ, le club du Bardo a annoncé la signature de Boubacar Diop. L'international mauritanien, formé dans son pays au FC Nouadhibou avant un passage par Sedan, a paraphé un contrat de trois ans.