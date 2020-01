Le Borussia Dortmund officialise l'arrivée d'Emre Can

Emre Can, ancienne cible puis adversaire du PSG

C'est officiel : Emre Can fait son retour en Allemagne. Le milieu de terrain international allemand a été prêté par la Juventus au Borussia Dortmund jusqu'à la fin de la saison. Ce prêt est assorti d'une option d'achat - convertible en obligation d'achat - dont le montant est estimé à 30 millions d'euros.Emre Can souhaitait quitter la Juventus depuis l'été dernier afin d'avoir un temps de jeu plus conséquent. L'ancien joueur de Liverpool n'entrait pas dans les plans de Maurizio Sarri. Ayant affiché publiquement ses velléités de départ, l'Allemand avait été tout proche de rejoindre le Paris Saint-Germain l'été dernier. L'histoire retiendra qu'il croisera le club de la capitale en huitièmes de finale de Ligue des champions avec le Borussia Dortmund...