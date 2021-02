Le bilan du Mercato hivernal

En France

En Ligue 1, ce marché aura surtout été marqué par l'activité de l'Olympique de Marseille, qui a dégraissé au milieu de terrain en vendant Morgan Sanson (Aston Villa) et en prêtant Kevin Strootman (Genoa) et Nemanja Radonjic (Hertha Berlin), ainsi qu'en attaque avec le départ de Konstantinos Mitroglou (Aris Salonique). Tout en enregistrant, en retour, les prêts d'Arkadiusz Milik (Naples), Olivier Ntcham (Celtic) et Pol Lirola (Villarreal) ainsi que le transfert de Franco Tongya (Juventus). A Lyon, Moussa Dembélé (Atlético) a été remplacé par l'ex-Monégasque Islam Slimani, libéré par Leicester.



Nice s'est potentiellement racheté une défense avec les prêts de Jean-Clair Todibo (Barça) et William Saliba (Arsenal), alors que Saint-Etienne a rapatrié Anthony Modeste en provenance de Cologne (également en prêt). Bordeaux peut aussi avoir réussi un joli coup avec Jean Michaël Seri, l'ancien Niçois prêté par Fulham. Enfin, Kenny Lala a quitté Strasbourg pour l'Olympiakos et Umut Bozok est retourné en Ligue 2, passant de Lorient au leader troyen.

A l'étranger

En Angleterre, ce n'est pas un mais bien deux défenseurs que Liverpool a chipé lors de la dernière journée, avec un ticket Ben Davies (Preston) - Ozan Kabak (prêté par Schalke). Jesse Lingard a été prêté par Manchester United à West Ham, qui a laissé partir son attaquant Sébastien Haller (nouvel international ivoirien) à l'Ajax. En retour, les Néerlandais ont renvoyé Klaas-Jan Huntelaar à Schalke, d'où il était arrivé en 2017 après sept ans très prolifiques en Allemagne. Arsenal bénéficie de l'arrivée de Martin Odegaard, également prêté par le Real Madrid. Des Gunners qui ont enfin pu se délester de Mesut Özil, parti rejoindre le Fenerbahçe.



Son ancien compère Sami Khedira est de retour en Bundesliga, après cinq ans au Real Madrid et plus de cinq ans à la Juventus, rejoignant un Hertha Berlin décidément actif. Luka Jovic, lui, est retourné avec bonheur à Francfort, prêté par le Real Madrid où il n'a jamais réussi à s'imposer. Enfin, en Italie, Mario Mandzukic (libre) est venu renforcer l'escouade offensive d'un AC Milan qui ne s'attendait peut-être pas à devoir défendre une aussi belle place de leader.