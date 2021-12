Tandis que son président Oliver Kahn déclarait il y a encore quelques heures que les finances du club ne sont pas au mieux, le Bayern Munich s’apprête à tabler une somme de 50 millions pour une recrue. D’après le média brésilien TNT Sports, les Bavarois ont obtenu l’accord de Leeds United pour le transfert de l’international auriverde, Raphinha. 1.5M€ du cout de cette opération irait, par ailleurs, dans les caisses du club d’Avai, là où le joueur a été formé.

Le deal devrait être entériné très prochainement et l’ancien rennais prendra la direction de la Bavière dès le mois de janvier. Les champions d’Allemagne n’ont pas voulu attendre l’été pour passer à l’offensive, de peur d’être devancés par la concurrence. Liverpool s’intéressait également à ce talentueux ailier.

EXCLUSIVO! Segundo apuração de @brunoformiga, Raphinha saírá do Leeds para o Bayern na próxima janela, e os valores giram por volta de 50Mi de euros. Clube formador, o Avaí já conta com a sua parte na negociação, que deve ser de 1,5 milhão de euros, no orçamento do próximo ano. pic.twitter.com/7JybVqaBUt

