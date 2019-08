Le Bayern se renforce avec Perisic

Le Bayern Munich a choisi l'expérimenté Ivan Perisic pour étoffer son secteur offensif. Le finaliste malheureux de la dernière Coupe du monde est officiellement prêté au champion d'Allemagne par l'Inter Milan, informent les deux clubs ce mardi. L'international croate arrive sous forme de prêt payant évalué à 5 millions d'euros par les médias italiens, avec une option d'achat à 20 millions.

Battu par Dortmund en finale de la Supercoupe d'Allemagne, le Bayern avait besoin de renforts en attaque. James Rodriguez est parti et les ailiers Franck Ribéry et Arjen Robben ont terminé leur longue aventure en Bavière à l'issue de la saison. Ivan Perisic ne devrait pas mettre longtemps à s'adapter. Et pour cause, le joueur de 30 ans connaît déjà la Bundesliga puisqu'il a porté les couleurs de Dortmund et de Wolfsbourg avant de découvrir la Serie A. Le milieu offensif a passé quatre saison en Italie, le temps d'inscrire 40 buts.

Avec la Croatie, Perisic ne compte pas moins de 82 sélections pour 23 buts. Il a d'ailleurs marqué le but de l'égalisation contre les Bleus en finale du Mondial (4-2). Au Bayern, il va justement retrouver trois des ses bourreaux, Lucas Hernandez, Benjamin Pavard et Corentin Tolisso. Mais la recrue croate aura du soutien dans le vestiaire avec son compatriote et nouvel entraîneur Niko Kovac. Le coach a d'ailleurs déjà eu Perisic sous ses ordre en sélection.