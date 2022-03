Le Bayern Munich viserait Mazraoui

La défense du Bayern Munich a été faible cette saison, lui qui s'est offert un rare "clean sheet" face à l'Union Berlin samedi. Les dirigeants bavarois ont ainsi identifié Nasser Mazraoui et son coéquipier de l'Ajax Ryan Gravenberch comme les solutions idéales à ce problème, et sont même prêts à essayer de surpasser l'offre faite par le FC Barcelone au premier cité.

Le contrat de Mazraoui expire à la fin de la saison et le Bayern serait prêt à lui offrir un salaire brut de 10 millions d'euros par an. On ne sait pas jusqu'où le FC Barcelone est prêt à aller pour lui. Xavi Hernandez a actuellement Sergino Dest et Dani Alves comme défenseurs latéraux droits, avec Sergi Roberto, Oscar Mingueza et Ronald Araujo également capables de les remplacer en cas de besoin. Mais il est clair qu'il s'agit d'une position que le club catalan souhaite améliorer durant la fenêtre de transfert d'été et Mazraoui, un international marocain, est la cible choisie.