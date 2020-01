Prêté depuis 2018 à Dortmund, Achraf Hakimi impressionne avec la formation de Lucien Favre. Cette saison est celle de l’explosion complète puisque que le latéral de 21 ans compte déjà six buts (dont quatre en Ligue des Champions) et six passes décisives en 26 matchs toutes compétitions confondues. De quoi attirer les regards, naturellement. Ainsi, Marca explique que le Bayern Munich aurait approché le Real Madrid pour connaître les plans du club espagnol concernant le Marocain. Le champion d’Allemagne serait ainsi disposé à transmettre une offre pour racheter, l’été prochain, les deux dernières années de contrat du polyvalent défenseur.

Hakimi intégré par Zidane… ou vendu pour plus de 40M€ ?

Si l’intéressé avait prolongé jusqu’en 2022 avec de partir en prêt, ni le joueur ni le club n’auraient pris une décision définitive quant à ce qui adviendra à son retour à Madrid en juin prochain. Il faut dire que les Merengue disposent déjà, dans le couloir droit, de Dani Carvajal et Alvaro Odriozola. Reste que l’intéressé entretiendrait de bonnes relations avec Zinedine Zidane, qui pourrait décider de lui faire une place la saison prochaine. En cas de départ, son prix pourrait se négocier au-delà des 40 millions d’euros, sa valeur étant estimée à 45 M€ par le site Transfermarkt.