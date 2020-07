Le Bayern Munich officialise l'arrivée de Leroy Sané par erreur

Cela ne fait aucun doute : Leroy Sané portera les couleurs du Bayern Munich. L'arrivée du talentueux ailier allemand était dans l'air depuis plusieurs semaines. Elle a aussi été confirmée par le manager de Manchester City Pep Guardiola. Et si certains supporters croyaient encore à un improbable renversement de situation, le Bayern Munich a levé les derniers doutes en publiant quelques photos de l'attaquant avec son nouveau maillot. Des images postées sur la version arabe du site du Bayern, avant que le club ne les supprime rapidement dans la foulée.

Ce petit épisode annonce donc l'officialisation imminente du transfert de Leroy Sané au Bayern Munich. L'écurie allemande aurait déboursé 50 millions d'euros pour s'attacher les services du jeune attaquant. Sané est la première recrue estivale majeure du club, qui était en quête de renforts sur ses ailes malgré un rendement très satisfaisant de ses joueurs dans ce secteur (Coman, Gnabry).

Official: @FCBayern the published the first photos of @LeroySane19 before the official announcement on his Arab website @BILD_Bayern pic.twitter.com/VOFr5x5gwM

— Christian Falk (@cfbayern) July 2, 2020