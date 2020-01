Le Bayern Munich ne s'interdit pas de recruter cet hiver

Après avoir enregistré l'arrivée du gardien de Schalke Alexander Nübel gratuitement pour l'été prochainPour rappel, le club allemand s'est rendu samedi à un stage à Doha sans Robert Lewandowski, Javi Martinez, Kingsley Coman et Niklas Sule, tous blessés. Voir le Bayern arpenter le mercato d'hiver à la recherche de renforts est tout à fait vraisemblable. Le directeur sportif bavarois Hasan Salihamidzic a d'ailleurs indiqué que le club se gardait toutes les options ouvertes. « Nous gardons toutes les options ouvertes et nous verrons comment ce stage hivernal se déroulera et ce dont l'entraîneur peut avoir besoin, puis nous réagirons en conséquence », a indiqué le dirigeant.