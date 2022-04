Le Bayern dit adieu à Haaland

Le président du Bayern Munich, Oliver Kahn, l'a admis lui-même, alors que le Real Madrid, Barcelone et Manchester City sont tous désireux de recruter l'attaquant, Erling Haaland n'intéresse pas les Munichois. "Il a montré avec ses performances de haut niveau à Dortmund qu'il est un excellent attaquant et un joueur très intéressant pour l'avenir, mais le paquet Haaland est loin, très loin de ce que nous imaginions", a déclaré Kahn au média allemand Sport1.

Lewandowski va rester

L'avenir de l'attaquant du Bayern Robert Lewandowski est en suspens pour le moment, mais Kahn insiste sur le fait que les dirigeants bavarois veulent que l'international polonais reste. "Nous sommes en train de discuter avec lui et nous voulons qu'il reste au Bayern le plus longtemps possible", a-t-il déclaré. Les joueurs de haut niveau pensent parfois à essayer différentes choses et il faut du temps pour les convaincre".