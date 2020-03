Le Bayern dément un échange entre Alaba et Leroy Sané

La presse allemande a fait état ces derniers jours d’une possible permutation impliquant David Alaba et Leroy Sané. Les deux joueurs cherchant à changer d’air actuellement, il aurait donc été question que leurs clubs respectifs du Bayern Munich et de Manchester City concluent un accord qui les verrait emprunter des directions opposées. Mais, ces mouvements ne sont, en fait, pas à l’ordre du jour.

Karl-Heinz Rummenigge, le président délégué du Bayern, a fait savoir que les bruits faisant état d’un échange « n’ont rien à voir avec la réalité ». Même si dans le football les situations peuvent évoluer rapidement d’un jour à l’autre, il y a donc peu de chances pour que les champions d’Allemagne et ceux d’Angleterre s’entendent donc sur un troc. En revanche, des deals « séparés » pour les joueurs cités restent toujours possibles.