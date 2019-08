Philippe Coutinho ne rejoindra pas le PSG dans le cadre d'un éventuel retour de Neymar Jr au Barça. Et pour cause, le Bayern Munich a annoncé vendredi soir, dans la foulée du faux départ des champions d'Allemagne en Bundesliga face au Hertha Berlin (2-2), que le Brésilien, recruté par le club catalan il y a seulement un an et demi pour 120 millions d'euros (+ 40 millions d'euros de bonus), va rejoindre la Bavière.

Non pas sous la forme d'un transfert définitif, mais bien en prêt avec une option d'achat, comme l'a confirmé Karl-Heinz Rummenigge.

"Nous avons un accord avec le Barça, a indiqué le président du conseil d'administration du club bavarois. Il va passer sa visite médicale dimanche ou lundi."