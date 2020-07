Le Bayer Leverkusen veut Reinier (Real Madrid) en prêt

Arrivé à Madrid en février dernier, le jeune milieu offensif brésilien, Reinier, n’a pas encore pu faire ses débuts avec le Real. Âgé seulement 18 ans, l’ex-pépite de Flamengo va certainement devoir passer par la case Castilla avant d’intégrer la formation de Zinédine Zidane. À moins qu’il ne se voit offrir la possibilité d’évoluer ailleurs en prêt. Le Real Valladolid a exploré cette possibilité, et aux dernières nouvelles c’est désormais le Bayer Leverkusen qui songe à l’international auriverde espoir pour une courte pige.

C’est le site Goal qui a fait part de cette information, indiquant que les pourparlers ont déjà été entamés entre les deux clubs. Leverkusen voit en Reinier le remplaçant idéal de Kai Havertz, dont les jours à la BayArena seraient comptés. L’international allemand serait proche de s’engager en faveur de Chelsea.

Leverkusen, un club qui réussit aux Brésiliens

Au sein du 5e du dernier exercice de la Bundesliga, Reinier devrait avoir plus d’opportunités de se montrer qu’en restant à la Casa Blanca. Et il ne serait pas le premier jeune du Real à accepter un prêt dans un autre club afin de s’aguerrir au plus haut niveau. Récemment, Martin Odegaard et Takefusa Kubo ont connu le même sort. Enfin, à Leverkusen, il peut disposer d’un cadre idéal pour progresser. Par le passé, de nombreux joueurs brésiliens se sont illustrés avec cette équipe allemande, tel que Paulo Sergio, Lucio, Juan, Zé Roberto, Jorginho ou encore Emerson.