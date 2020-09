Le Bayer Leverkusen songe à Reine-Adélaïde (OL)

Déçu par son faible temps de jeu chez les Gones, Jeff Reine-Adélaïde a exprimé il y a quelques jours ses velléités de départ. À la suite de cette sortie inattendue, et qui a fait beaucoup réagir en interne, de nombreux clubs européens sont venus aux renseignements pour l’ex-Angévin. Et parmi eux figure le Bayer Leverkusen. D’après le quotidien L’Equipe, le club allemand est très intéressé par l’attaquant espoir français. Il le voit comme le successeur de Kai Havertz, qui vient de prendre la direction de Chelsea.

L’OL ne devrait pas le retenir en cas de grosse offre

Ayant récupéré environ 80M€ sur le transfert de l’international allemand, Leverkusen a les moyens économiques nécessaires pour arracher Reine-Adélaïde à l’OL. Le joueur, aussi, serait sensible à cet intérêt émanant de la BayArena. S’il y a accord entre les deux parties, avec une grosse opération financière à la clé, Lyon pourrait ne pas avoir son mot à dire sur le sujet. D’autant plus que les responsables rhodaniens ont actuellement besoin de liquidités pour pouvoir s’offrir un arrière central supplémentaire. Pour Leverkusen, le principal obstacle à l’acquisition de Reine-Adélaïde pourrait plutôt être la concurrence. Il se murmure que le Hertha Berlin et aussi des clubs espagnols sont également dans le coup.