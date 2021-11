Le Barça vise trois joueurs de Chelsea

Xavi Hernandez est de retour à Barcelone en tant qu'entraîneur et il cherche à remanier son effectif pour tenter de redresser la situation du club sur le terrain. La légende du FC Barcelone cherche à obtenir des prêts et a identifié trois joueurs de Chelsea qui pourraient être disponibles : Christian Pulisic, Hakim Ziyech et Callum Hudson-Odoi.

Pulisic visé par le Barça

Selon Sport, le FC Barcelone garde un œil sur ces trois joueurs, qui luttent tous pour obtenir des minutes de jeu sous la houlette de Thomas Tuchel et qui sont considérés comme de bons atouts offensifs pour l'équipe de Xavi. Pulisic pourrait être intéressé par ce transfert en raison de l'énorme baisse de son temps de jeu cette saison, ainsi que par l'opportunité de retrouver son coéquipier américain Sergino Dest.

Ziyech a déjà été associé à l'équipe catalane, et l'opportunité de retrouver le niveau qu'il a montré à l'Ajax pourrait l'intéresser. Bien que Hudson-Odoi soit encore très jeune et ait joué plus régulièrement pour les Blues, il n'a pas joué pour l'Angleterre depuis 2019 et voudra faire ses preuves avant la Coupe du monde de l'année prochaine.