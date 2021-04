Le Barça veut garder Dembélé très longtemps

Adieu les rumeurs évoquant un départ d'Ousmane Dembélé du FC Barcelone. La forme récente de l'international français a rendu ces bruits obsolètes et invite plutôt les indiscrétions selon lesquelles il devrait rester chez les Blaugrana et y rester longtemps. Ainsi, d'après les informations du quotidien sportif catalan SPORT, l'ancien Rennais devrait bientôt faire l'objet d'une prolongation de bail jusqu'en 2025 en Catalogne.

Dembélé jusqu'en 2025

Très bon depuis le début de l'année, Dembélé verra son contrat actuel prendre fin en 2022 et pourrait donc être ciblé dès le prochain mercato estival par de grosses écuries continentales. Arrivé en 2017 mais freiné par les blessures et autres pépins physiques, Ousmane Dembélé semble avoir mis ses démons derrière lui et enchaînes les belles performances, notamment depuis le début de l'année, s'attirant même les louanges de son coach, Ronald Koeman. "Il nous donne beaucoup avec sa vitesse en face à face et il a joué dans toutes les positions, apprécie l’entraîneur néerlandais. Il est meilleur physiquement et la clé cette saison a été sa régularité au travail", a ajouté Ronald Koeman en conférence de presse après la victoire en Liga contre Valladolid.