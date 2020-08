Le Barça s’intéresse à Ciro Immobile (Lazio)

Étant sur le point de se séparer de Luis Suarez, le FC Barcelone cherche actuellement un nouvel attaquant. D’après le quotidien Sport, les responsables blaugrana auraient jeté leur dévolu sur Ciro Immobile, le prolifique attaquant de la Lazio de Rome. Ce dernier plait beaucoup à Ronald Koeman, le nouveau coach de l’équipe, et c’est pourquoi une proposition pourrait vite être transmise aux Biancocelesti en vue d’un transfert.

La Lazio sera très exigeante pour Immobile

Il n’est pas sûr toutefois que la Lazio accepte de se séparer de son principal atout offensif. A moins d’une offre de 50M€ ou plus, les dirigeants transalpins s’opposeront à tout accord avec leurs homologues catalans. Concernant Immobile, il ne s’est pas exprimé sur le sujet. Mais, il y a quelques jours, celui qui a inscrit 36 buts lors de la dernière campagne de Serie A a indiqué qu’il se voyait bien terminer sa carrière à Rome. Pour rappel, il a déjà connu un passage en Liga. C’était à Séville en 2015/16 et cela s’est soldé par un immense flop (8 matches joués et 2 buts marqués).



