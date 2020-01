Le Barça se renseigne sur Christian Eriksen (Tottenham)

L’Inter de Milan n’est plus le seul club à lorgner Christian Eriksen, le milieu de Tottenham. Ça serait aussi le cas du FC Barcelone, si l’on se fie à ce que rapporte le quotidien catalan Sport. Devant les complications que rencontre l’Inter de Milan pour obtenir la signature du Scandinave, les décideurs blaugrana se seraient mis à l’idée de réaliser un coup lors des derniers jours du mercato. Ils pourraient notamment réussir là où le Real Madrid a échoué lors de la précédente intersaison.

L’Inter reste en pole pour Eriksen

Eriksen (27 ans) sera en fin de contrat chez les Spurs au terme de l’exercice en cours. Sa volonté est claire ; il veut rejoindre les Nerazzurri. Mais, il existerait toujours une différence entre ce que le club italien propose pour ses services et ce que son employeur londonien. La situation pourrait cependant parfaitement évoluer dans les prochains jours. À en croire Corriere dello Sport, l’Inter se serait résolu à payer 18M€ (plus de 2M€) pour l’ancien joueur de l’Ajax. La même source indique qu’Eriksen débarquerait à Milan lundi prochain pour passer sa visite médicale.