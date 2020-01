Privé de Luis Suarez jusqu’au mois d’avril prochain, le FC Barcelone continue de rechercher un attaquant susceptible de renforcer son secteur offensif pour la seconde partie de la saison. Les responsables catalans ont exploré de nombreuses options. Et le dernier nom qui circule du côté du Camp Nou est celui de Pierre-Emerick Aubameyang. Si l’on en croit Goal, les champions d’Espagne voient en l’international gabonais un complément idéal pour les attaquants qu’ils ont déjà dans leur effectif. De plus, l’ancien stéphanois a l’avantage de ne pas être trop cher, vu qu’il n’est qu’à 18 mois la fin de son contrat chez les Gunners.

Aubameyang veut finir la saison à Arsenal

Il y a cependant peu de chances pour que cette piste se concrétise. D’une parce qu’Arsenal n’est pas particulièrement vendeur. Les Londoniens ne vont certainement pas se séparer de leur meilleur élément aux avant-postes, surtout qu’ils sont dans le dur et engagés dans une bataille pour retrouver une place européenne.À Barcelone, on est au fait de ces différents paramètres. Et plutôt que de chercher à tester la résistance d’Arsenal, on serait prêt à attendre jusqu’à l’été prochain et passer alors à l’offensive pour recruter le buteur de l’Inter, Lautaro Martinez.