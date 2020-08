Le Barça prêt à écouter les offres pour Griezmann

Antoine Griezmann n’est pas intransférable au FC Barcelone. Loin s’en faut. Bien que recruté il y a à peine un an et pour un montant de 120M€, l’attaquant français pourrait être cédé par le club catalan d’ici la fermeture du mercato estival, prévue en octobre prochain. L’international français fait partie des éléments qui ont déçu en cette triste saison 2019/2020 et c’est pourquoi un départ le concernant ne serait pas vu d’un si mauvais œil, si l’on en croit ce que révèle le quotidien Sport. A fortiori si cela permettait aux Blaugrana de récupérer la grosse somme investie sur ses services.

Griezmann poussé vers la sortie contre son gré

Arrivé de l’Atlético Madrid dans l’espoir de progresser et atteindre une nouvelle dimension, le champion du monde tricolore n’a pas pu trop se mettre en évidence jusqu’ici du côté du Nou Camp. Ses statistiques sont loin d’être impressionnantes (15 buts en 48 matches), et sa relation avec ses compères d’attaque est pour le moins perfectible. La situation est donc délicate, mais l’intéressé, lui, n’a exprimé aucune volonté de changer d’air. Il veut réussir à s’imposer au sein de ce prestigieux club. Et jusqu’à il n’y a pas si longtemps il espérait que ça soit également le souhait de ses dirigeants. Mais, ces derniers auraient manifestement perdu patience avec le Mâconnais.