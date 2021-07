Le Barça prêt à céder Griezmann ?

Le plan B de City ?

Officiellement, Joan Laporta se montre plutôt optimiste pour l’avenir au Barça de Lionel Messi, libre de tout contrat depuis le 30 juin, à minuit.Et ce sont les autres qui le font pour lui, comme Sergio Busquets qui, à la veille de l’affrontement entre l’Espagne et l’Italie dans le dernier carré de l’Euro, a déclaré qu’il fallait "laisser du temps" à Messi, et fait part de son "confiance" dans ce dossier. Qui est pourtant loin d’être réglé.Car pour pouvoir prolonger « La Pulga », le club catalan, en difficulté financière, doit faire des économies. Et dégraisser dans les grandes largeurs. Trincao a déjà été prêté à Wolverhampton, et le contrat de Matheus Fernandes a tout simplement été résilié.et comptent bien honorer leur bail. Notamment car le défenseur français aurait dû renoncer à environ 35 millions d’euros bruts, et le Bosnien à près de 50 millions d’après Marca…Le Barça va donc devoir trouver d’autres solutions, puisque le fait de brader Coutinho ne suffira pas. Et selon El Chiringuito, une vente d’Antoine Griezmann, l’un des plus gros salaires du club (2,8 millions/mois), pourrait devenir une nécessité. S’il a connu des difficultés d’adaptation, le Mâconnais avait enfin trouvé son rythme de croisière en cette année 2021, et se trouvait de mieux en mieux avec l’Argentin.qui était l’une des priorités de Ronald Koeman. Le club catalan va-t-il devoir vendre « Grizi », sous contrat jusqu’en 2024 ?D’après la presse anglaise, il pourrait constituer un plan B si jamais Manchester City ne parvenait pas à attirer Harry Kane. Un dossier très onéreux et très compliqué, puisque Tottenham ne semble pas disposé à lâcher le capitaine de l’Angleterre. Pep Guardiola apprécierait Griezmann, sous contrat jusqu’en 2024 et dont la valeur est estimée à 60 millions d’euros par transfertmarkt, etdéjà annoncé dans le viseur du club blaugrana. Au sein duquel l’été promet d’être encore agité…