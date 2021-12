Le Barça poursuit son shopping en Premier League

Depuis que Lionel Messi est parti, le Barça fait sa mue et recrute à tour de bras. L'été dernier, le club blaugrana n'a pas hésité à aller se servir plusieurs fois du côté du championnat anglais avec notamment les arrivées de Sergio Agüero et Eric Garcia. Et alors que le mercato hivernal approche, les recruteurs barcelonais ont décidé de poursuivre dans cette direction.

Dernier exemple en date, la signature de Ferran Torres. Comme Agüero et Garcia, l'Espagnol est un transfuge de Manchester City et vient de rejoindre le Barça contre 55 M€ (+10 M€ de bonus). Et ce ne serait donc pas tout puisque d'après une partie de la presse sportive ibérique, César Azpilicueta pourrait bien emboiter le pas à son compatriote.

Le défenseur arrive en fin de contrat à Chelsea et Barcelone compte bien profiter de la possible liberté retrouvée par le joueur de trente-deux ans pour l'intégrer à son effectif.