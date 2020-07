Le Barça ? Neymar a autre chose en tête cet été

Neymar est loin de penser à un retour au Barça cet été. C'est en tout cas ce que laissent supposer ses propos publiés sur son site officiel où il est surtout question de briller lors des prochaines échéances parisiennes, à commencer par la finale de la Coupe de la Ligue vendredi soir : "Notre équipe a fait de bons matchs amicaux et a remporté un autre titre. Il était important de revenir en jeu après quatre mois de récupération et de revenir au niveau où nous étions avant la pause. Nous avons quatre finales devant nous. Nous avons gagné la Coupe de France et nous avons la Coupe de La Ligue, en plus des trois matchs de Ligue des champions. Chaque match est une finale et voilà notre état esprit. Nous jouons toujours pour gagner'', a ainsi indiqué l'ancienne star du Barça, qui ne préfère pas s'attarder sur ses 19 buts et 10 passes décisives en seulement 23 apparitions cette saison à Paris.

Neymar pense avant tout à l'équipe

"L’équipe est confiante et unie. Comme je l’ai dit, nous entrons sur le terrain pour gagner. Pour ce qui est des statistiques, bien sûr que je suis heureux. Mais c’est évident que la confiance de l’équipe se ressent dans mes performances individuelles donc je suis encore plus satisfait. C’est la somme de toutes les performances individuelles et d’une équipe forte qui n’ont amènera à remporter des titres", a-t-il considéré. Un Neymar concentré sur le PSG et qui met l'accent sur le collectif en lieu et place des individualités ? Pile ce dont avait besoin l'équipe de Thomas Tuchel en cette fin de saison.

