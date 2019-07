Le Barça n'a pas encore payé pour Griezmann

Le feuilleton Griezmann en est quitte pour un nouveau rebondissement. Pas de quoi évidemment remettre en cause la signature attendue du Français au Barça, mais alors que L’Equipe assurait ce jeudi soir que le club catalan avait procédé au paiement, par virement, des 120 millions d’euros de la clause libératoire de l’attaquant de l’Atletico Madrid, l’information a été démentie par les champions d’Espagne auprès des deux principaux quotidiens catalans.

L’un comme l’autre, Sport et Mundo Deportivo assurent en effet que le paiement des 120 millions d’euros ne devrait intervenir que ce vendredi. Et plus qu’un dirigeant du Barça, c’est l’avocat du Mâconnais, toujours en vacances à Ibiza, qui est attendu dans la journée au siège de la Liga pour activer la clause libératoire du champion du monde tricolore et ainsi déclencher son transfert vers le Barça.

Une fois la validation du paiement effectuée par la Ligue espagnole, il sera alors temps pour le club catalan d’officialiser la signature d’Antoine Griezmann, avec un contrat de cinq ans et pas moins de 105 millions d’euros en salaires. Et pour le Français de prendre l’avion pour rallier la Catalogne et parapher son bail chez les Blaugrana, sa présentation étant toujours prévue ce dimanche dans un Camp Nou en travaux et sans public. Le lendemain, "Grizi" retrouvera ses nouveaux coéquipiers pour la reprise de l’entraînement.