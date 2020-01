Le Barça inquiète en Espagne : « On se demande même si Neymar ou Mbappé pourraient changer les choses »

Les débuts de Quique Setién sur le banc du FC Barcelone sont pour le moins délicats. Après une qualification plus que laborieuse en Coupe du Roi face à la modeste formation d'Ibiza (1-2), le club catalan s'est encore pris les pieds dans la tapis, concédant son premier revers depuis le changement d'entraîneur. C'était à Valence (2-0), ce samedi. En Espagne, ce résultat a engendré de vives réactions. La presse madrilène s'en donne évidemment à cœur joie et la lecture de cette mauvaise passe ne s'arrête pas aux simples résultats sportifs.

« Un jour, Messi fera ses valises... »

Le journaliste David Sanchez a résumé la pensée générale dans son édito du jour pour le quotidien Marca, indiquant que même les arrivées de joueurs du calibre de Neymar ou Kylian Mbappé ne suffiraient peut-être pas à relancer la machine. « Espérer que le recrutement de Rodrigo règlera cette crise, ce n’est pas sérieux. Il coûte 60ME, il est souvent blessé, c’est une plaisanterie non ? On se demande même si la signature de Neymar ou Mbappé pourrait changer les choses, a-t-il écrit. Il arrivera un jour ou Lionel Messi fera ses valises et quittera ce club qui n’a plus personne aux commandes. Samedi, il a encore été le meilleur, mais le groupe derrière lui n’a rien donné ». En d'autres termes, le président Josep Maria Bartomeu est bien en première ligne...