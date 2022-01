Le Barça fixe un ultimatum à Dembélé

Mercredi prochain au plus tard, on connaitra le sort définitif d’Ousmane Dembélé. Même si les négociations sont au point mort concernant une prolongation de contrat, le FC Barcelone veut encore croire en un avenir commun avec l’international tricolore. Et c’est pourquoi, conformément à ce que rapporte El Mundo Deportivo, la direction lui a donné deux jours pour fournir une réponse définitive pour ce qui est de ses intentions. Si le Français est enclin à continuer et sous les conditions qui lui ont été proposées alors un nouveau deal sera mis en place. Dans le cas contraire, on se dirigera tout droit vers un divorce.

Le Barça prêt à vendre Dembelé dès cet hiver

Ce délai de deux jours s’explique par le souci qu’ont les Blaugrana de pouvoir se retourner si jamais l’ancien rennais leur tourne définitivement le dos. Il restera une dizaine de jours en ce mercato hivernal et l’objectif sera de le vendre au plus offrant pour récupérer un minimum de sous. Ça serait toujours mieux que de le laisser filer libre en juin prochain. Pour l’instant, aucun club ne s’est présenté pour enrôler l’ancien prodige rennais. Néanmoins, deux écuries anglaises surveillent attentivement sa situation, en l’occurrence Manchester United et Chelsea.