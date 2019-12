Le Barça fait signer un nouveau contrat à Ansu Fati

Ansu Fati fait partie des plus grands espoirs du football européen. Ses dirigeants du FC Barcelone ne le savent que trop bien et c’est pourquoi ils ont pris l’initiative de le cadenasser. Ce mercredi, le club blaugrana a annoncé qu’un nouveau contrat a été offert à l’attaquant originaire du Guinée Bissau. Un contrat avec un salaire revu à la hausse, mais aussi une clause de départ qui est passée de 100 à 170M€.

Un contrat de trois ans, plus deux en option pour Ansu Fati

Ansu Fati est à présent lié aux champions d’Espagne jusqu’en 2022. Une option pour deux années supplémentaires a aussi été incluse dans l’engagement et pourrait donc voir le talentueux joueur faire ses armes à Nou Camp jusqu’en 2024. Les dirigeants barcelonais pourront valider cette option à tout moment.



Pour rappel, Ansu Fati a fait ses débuts avec l’équipe première du Barça cette saison. Des premiers pas au plus haut niveau particulièrement étincelants puisqu’il a été buteur lors de deux de ses trois premiers matchs en Liga. Alors qu’il n’a été titulaire qu’à trois équipes, il s’est montré décisif une fois toutes les 108 minutes de jeu. Une entame en carrière fanfare et qui a poussé les dirigeants de la fédération espagnole à militer pour sa naturalisation. Depuis octobre dernier, Ansu Fati est éligible pour jouer avec la Roja.