Le Barça engage un jeune défenseur sénégalais

Le Barça cultive sa filière sénégalaise. Le défenseur central Moussa Ndiaye a signé un contrat de trois ans avec l’équipe B du club blaugrana, devenant ainsi le troisième footballeur sénégalais formé à l’académie Aspire à s'y engager, après Diawando Diagne et Moussa Wagué. Meilleur joueur de la CAN U20 2019 au Niger, ce grand espoir était convoité par d'autres grosses écuries européennes, parmi lesquelles l’Ajax Amsterdam. Pour rappel, l’académie Aspire Africa est basée à Saly Portudal à Mbour (80 kms de Dakar) sur les installations de l’institut Diambars, et compte en son sein un directeur sportif, Josep Colomer, issu de la Masia, le centre de formation du FC Barcelone.



Un honneur et une grande fierté de rejoindre un club aussi prestigieux que le @FCBarcelona 🇪🇸 le travail continue 🇸🇳💪🏿💯⚽️

Un honnor y un gran orgullo formar parte de un club tan prestigioso comme el @FCBarcelona 🇪🇸 sigue continuâmes el trabajo pic.twitter.com/QDNlzYXAgp

— Moussa Ndiaye (@MoussaNdiayeSN) August 28, 2020