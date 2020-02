Le Barça enfin autorisé à prendre un joker médical

Handicapé par les absences longue durée d'Ousmane Dembélé et de Luis Suarez, le FC Barcelone a longtemps attendu le feu vert des autorités footballistiques ibériques pour pouvoir se lancer sur le recrutement d'un attaquant en tant que joker médical, c'est à dire recruté hors période officielle de transfert. La commission médicale de la Liga a finalement rendu son verdict, et il est positif. Le Barça a 15 jours pour enregistrer l'arrivée d'un renfort offensif. Ces derniers jours, les médias espagnols ont dévoilé plusieurs pistes, allant de Luis Suarez (Real Saragosse), à Angel Rodriguez (Getafe) en passant Willian José (Real Sociedad). Le quotidien sportif catalan Mundo Deportivo a même avancé l'hypothèse d'une arrivée de l'attaquant de Leganes Martin Braithwaite. La cellule de recrutement barcelonaise est donc en ébullition, la course contre la montre a commencé. À noter que l'attaquant recruté ne pourra pas être aligné en Ligue des champions.