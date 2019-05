Le Barça d'accord pour recruter Griezmann

Les jours se suivent et les informations concernant le transfert d’Antoine Griezmann au Barça apparaissent totalement contradictoires. Jeudi, Marca assurait en effet que l’attaquant des Colchoneros, qui a annoncé son départ de l’Atletico Madrid au début du mois après s'être entendu avec les champions d'Espagne pour rejoindre Lionel Messi et consorts durant l'été, s’éloignait encore un peu plus de Barcelone, les dirigeants catalans ne considérant plus le Français comme une cible prioritaire.

Un revirement qui apparaissait comme la conséquence directe de la défiance du vestiaire blaugrana à l’égard du champion du monde tricolore. Cette défiance était évidemment liée à la décision du Français, l’été dernier, de rester à l’Atlético après avoir pourtant donné son accord aux dirigeants barcelonais. Mais à en croire Mundo Deportivo, qui barre sa une d’un «Griezmann, si» sans équivoque, malgré les réticences des joueurs, les dirigeants catalans entendent toujours recruter Antoine Griezmann.

Et l’état-major blaugrana en serait d’autant plus convaincu après la fin de saison compliquée des troupes d’Ernesto Valverde, battu par Valence (2-1)en finale de la Coupe du Roi après leur déroute en demi-finale de la Ligue des champions face à Liverpool (4-0). Son état d’esprit et son implication dans les tâches défensives seraient ainsi tout particulièrement appréciés. Toujours selon le quotidien catalan, le Barça devrait rapidement passer à l’offensive. A partir de samedi, la clause libératoire, fixée à 200 millions d’euros l’été dernier, descendra en effet à 120 millions d’euros.