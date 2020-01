Le Barça a une nouvelle cible en attaque

Le FC Barcelone ne convoite plus l’attaquant international espoir Rodrigo. Ce dernier figurait comme sa principale en cette fin de mercato hivernal, mais le dossier s’est révélé être trop compliqué à conclure. Les responsables catalans n'ont pas abandonné pour autant l’idée de se renforcer en attaque. Selon Eldesmarque, ils convoitent désormais Loren, le joueur du Betis de Séville (26 ans).

Le Barça n'a plus que deux jours pour renforcer son attaque

L’intérêt envers Loren, dont les statistiques avec les Verdiblancos ne sont pourtant pas époustouflantes (25 buts en 84 matchs), s’expliquent par le fait que c’est un ancien protégé Quique Sétien. Le nouveau coach blaugrana connait très bien ses qualités et ce qu’il peut apporter à une équipe. Et c’est pourquoi il militerait pour sa venue dans les prochains jours, à défaut d’avoir obtenu d’autres grands noms pour épauler les Messi, Griezmann et cie.