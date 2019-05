Le Barça a un œil sur Ben Yedder

Le Barça a beau n’être qu’à une marche d’un nouveau doublé Coupe-championnat, l’échec des Blaugrana en demi-finale de la Ligue des champions face à Liverpool a laissé des traces en Catalogne. Et si Ernesto Valverde ne devrait finalement pas faire les frais de ce nouvel échec sur la scène européenne, plusieurs recrues sont attendues pour renforcer l’effectif barcelonais.

Après Frenkie de Jong, dont l’arrivée a été actée dès cet hiver, son coéquipier à l’Ajax Amsterdam, Matthijs de Ligt, pourrait rapidement suivre mais c’est surtout en attaque qu’un renfort de poids est attendu. La faute au déclin amorcé par Luis Suarez cette saison. Afin de l’épauler, le Barça est en effet en quête d’un nouvel avant-centre et à en croire le Mundo Deportivo, les cibles sont nombreuses.

Bien moins cher que Lacazette

On savait les Catalans intéressés par Maxi Gomez, le jeune attaquant du Celta Vigo, mais l’Uruguayen, pour qui le club de Galice réclame 50 millions d’euros, ne serait qu’une piste parmi d’autres. Son compatriote Christian Stuani serait également sur les tablettes, de même que Portu, le coéquipier de l’Uruguayen à Gérone, relégué en Segunda, ou Fernando Llorente, qui a l’énorme avantage d’être libre.

L’une des pistes évoquées ce jeudi par le quotidien catalan mène enfin à Wissam Ben Yedder, auteur d’une saison accomplie avec le FC Séville puisqu’avec 18 buts et 9 passes décisives, le Français est le deuxième joueur le plus décisif de Liga derrière l’inévitable Lionel Messi. Les 40 millions d’euros de sa clause libératoire ne constitueraient pas un obstacle insurmontable pour les Barcelonais, à l’inverse de 80 millions d’euros réclamés par les Gunners pour laisser partir Alexandre Lacazette, et la polyvalence de l’ancien Toulousain plairait également tout particulièrement aux recruteurs catalans.