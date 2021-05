Le Barça a ciblé le remplaçant de Busquets

Depuis l'arrivée de Joan Laporta aux manettes, le FC Barcelone s'active sur le front des transferts. En partie plombé financièrement par le contrecoup de la crise sanitaire, le club catalan est à l'affut de toutes les bonnes occasions. Actif sur les dossiers Depay et Agüero, les Blaugrana auraient également un œil sur Ryan Gravenberch.

Le milieu de terrain de l'Ajax Amsterdam est l'une des grandes révélations de la saison, et elle est a rapidement été repérée par les plus grands clubs européens. Depuis plusieurs semaines déjà, le FC Barcelone l'a ajouté à sa "short list". Sous contrat jusqu'en 2023 avec l'Ajax, le jeune homme de dix-huit ans est représenté par un certain Mino Raiola.

D'après le Mundo Deportivo, Barcelone serait bien décidé à faire venir le prometteur néerlandais particulièrement apprécié de Ronald Koeman. Le Barça espère attirer Gravenberch, comme il l'avait fait pour Frenkie De Jong et Sergiño Dest. Histoire d'agrandir un peu plus sa colonie néerlandaise.