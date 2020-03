Le FC Barcelone s'apprête à vivre un été des plus mouvementés. Après une saison difficile, le club catalan doit renouveler son effectif dans toutes les lignes. Et si plusieurs noms ronflants reviennent pour l'attaque, le secteur défensif ne sera pas négligé. Selon les informations du journal El Mundo Deportivo, un nom ferait l'unanimité au sein des décideurs catalans : Luiz Felipe. Ce défenseur brésilien de 22 ans réalise une campagne très aboutie à la Lazio de Rome.

Luiz Felipe a convaincu Barcelone

Luiz Felipe bénéficie d'un contrat à la Lazio expirant en juin 2022. Jeune, encore perfectible et abordable financièrement, le Brésilien serait un renfort de choix pour une arrière-garde friable cette saison, d'autant que le Barça doit préparer l'ère post-Piqué. Stefano Castagna, l'agent du joueur, a d'ailleurs reconnu que l'intérêt de Barcelone ne laissait personne insensible. « C'est un honneur si le Barça vous suit, mais le joueur est concentré sur la Lazio. Il veut gagner le Scudetto une fois que la situation du coronavirus sera résolue, mais le Barça, c'est le Barça...".

