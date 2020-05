L'avenir de Thomas Tuchel scellé par le PSG ?

Une élimination face à son ancien club du Borussia Dortmund en 8e de finale de Ligue des Champions aurait pu coûter cher à Thomas Tuchel. Mais selon L'Equipe du jour, le coach allemand aurait bénéficié de la crise économique subie par les clubs de football ayant découlé du coronavirus. Tuchel sera donc bel et bien en poste à Paris la saison prochaine. Un éventuel licenciement du technicien et de son staff aurait coûté à Paris la bagatelle de 10 M€. Une dépense que la direction parisienne souhaiterait éviter au vu du contexte. On se souvient que Tuchel avait prolongé son bail francilien en mai 2019 jusqu'en 2021, lui qui serait désormais hors de danger et ce, quel que soit le destin du PSG en C1 cette saison.