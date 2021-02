L'avenir de Mbappé lié à celui de Messi ?

Le Real Madrid suivrait avec attention les dernières évolutions du dossier Messi au PSG. Le club merengue ne serait pas intéressé par un improbable transfert de l'Argentin vers la capitale espagnole, mais est conscient qu'une arrivée de La Pulga à Paris ne serait pas sans conséquences sur sa cible de longue date, Kylian Mbappé.

🚨 EXCLUSIVA de @jpedrerol 🚨 "El REAL MADRID fichará a una ESTRELLA y será MBAPPÉ o HAALAND". #ChiringuitoMbappé pic.twitter.com/MpVRf3fjpT — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 9, 2021

Dans cette partie de poker menteur à trois participants et à gros enjeux, le Real dévoilera son jeu l'été prochain alors que l'attaquant tricolore n'aura plus qu'un an de contrat avec Paris. L'émission ibérique El Chiringuito explique ainsi que le Real compte sur une arrivée de Messi à Paris pour se faciliter la tâche : "Si Messi reste, le Real pense qu'il sera impossible de recruter Mbappé", précise-t-on en Espagne. Des destins liés donc...