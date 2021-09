L’avenir de Dembélé bientôt scellé

Au bout de longues tractations et aussi quelques temporisations, le FC Barcelone et Ousmane Dembélé sont en passe de parvenir à un accord en vue d’une prolongation de contrat. C’est ce que révèle El Mundo Deportivo, en précisant que le deal pourrait même être paraphé dès la semaine prochaine.

Le Barça croit toujours en lui

Un nouveau contrat pour Dembélé serait une belle forme de reconnaissance de la part de la direction blaugrana surtout vu le timing. Le géant catalan est toujours en proie à de gros soucis financiers. Un signe de confiance aussi parce que l’ailier français reste actuellement immobilisé pour cause de blessure et la date de son retour à la compétition n’a pas encore été fixé. D’un autre côté, les décideurs barcelonais n’ont d’autres choix que de s’activer avec le champion du monde vu que ce dernier sera libre de tout engagement en juin prochain.

Pour rappel, Dembélé a rejoint le Barça en 2017 en provenance de Dortmund et contre un montant de 135M€. Il a depuis disputé 138 matches et marqué 33 buts avec cette formation. Des chiffres qui auraient pu être beaucoup plus conséquents s’il n’avait pas été arrêté à plusieurs reprises pour cause de blessure.