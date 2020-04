Lautaro vraiment ciblé par Barcelone ? Son agent en dit plus

Il ne se passe pas une journée sans que la presse catalane n'évoque le nom de Lautaro Martinez. Auteur d'une saison très aboutie avec l'Inter Milan, le jeune attaquant argentin est identifié comme la priorité du FC Barcelone l'été prochain avec Neymar. Son rendement impressionnant, son état d'esprit et sa marge de progression ont également tapé dans l’œil d'autres grandes écuries européennes, dont le Real Madrid. Mais cette transaction sera compliquée à finaliser. C'est ce qu'a clairement fait comprendre Beto Yaque, son agent.

L'agent de Lautaro Martinez jette un froid pour le Barça