L’Atlético vise le remplaçant de Trippier

L'Atletico Madrid lorgne déjà sur le remplacement de Kieran Trippier. Il semble de plus en plus probable que Trippier retourne en Premier League après un passage réussi dans la capitale espagnole depuis 2019. Trippier a été un élément clé de la dernière saison de l'Atletico Madrid, qui a remporté le titre de la Liga, et il fait maintenant l'objet de l'intérêt de Newcastle United.

Azpilicueta visé par les Colchoneros

Les Magpies sont nouvellement riches suite à leur rachat par un fonds Saoudiens, et Trippier pourrait être leur première signature de marque. L'entraîneur de l'Atleti, Diego Simeone, a déjà déclaré que le choix reviendrait au joueur, à condition que le prix soit correct, et comme Trippier serait désireux de rentrer chez lui, l'attention se tourne déjà vers son remplaçant. Selon AS, ce remplaçant pourrait être le défenseur vétéran Cesar Azpilicueta, qui n'est plus en faveur à Chelsea cette saison. Azpilicueta étant en fin de contrat cet été, l'Atleti devrait pouvoir l'obtenir pour une somme très abordable ce mois-ci. Selon le rapport, Simeone aime le fait qu'Azpilicueta puisse jouer en tant qu'arrière droit et en tant qu'arrière central droit dans une défense à trois.