L'Atlético Madrid veut boucler le dossier Edinson Cavani (PSG) au plus vite

Le temps commence à presser, et pour cause : vendredi à minuit, le Mercato hivernal sera terminé. Le dossier Edinson Cavani, lui, pourrait bien être bouclé avant cette date butoir. Après une semaine très délicate, marquée par une humiliante élimination en Coupe du Roi face à Leonesa (2-1 a.p.) et un piteux match nul à domicile contre Leganés (0-0), l'Atlético Madrid serait fermement décidé à obtenir la signature de l'attaquant uruguayen dans les jours à venir. Éconduits jusqu'à présent par le PSG, les Colchoneros seraient prêts à formuler une nouvelle offre qui, cette fois, pourrait satisfaire les exigences du club de la Capitale. L'Equipe évoque un montant situé entre quinze et vingt millions d'euros.

Le Parc ne verra peut-être plus Cavani...

Une somme de nature à convenir aux dirigeants parisiens ? Il y a fort à parier que ce soit le cas, le prix du « Matador » ayant été fixé à quinze millions d'euros d'après le quotidien sportif. Diego Simeone espérerait même pouvoir compter sur le natif de Salto dès samedi prochain, date à laquelle l'Atlético rendra visite au Real à l'occasion du derby de Madrid (16h00). Tous ces éléments semblent indiquer que l'aventure de Cavani au PSG touchera à son terme avant la fin de son contrat, en juin 2020. Le meilleur buteur de l'histoire de la formation francilienne (198 réalisations) partirait donc par la petite porte, sans un dernier « au revoir » adressé aux fidèles du Parc qui le chérissaient tant.