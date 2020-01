L’Atlético Madrid ne dépassera pas les 15 M€ pour Cavani (PSG), Chelsea à l’affût

Une offre de 10 millions d’euros de l’Atlético Madrid révélée la semaine dernière, puis la confirmation de Leonardo qu’Edinson Cavani avait effectivement demandé à quitter le navire : voilà où on en est dans le dossier d’El Matador. A dix jours de la fin du marché hivernal, le buteur du Paris Saint-Germain est toujours bloqué sur son banc de touche, en attendant un éventuel départ. L’Equipe fait le point sur ce feuilleton dans son édition de mardi, et explique que selon certaines sources, une offre maximale de 15 millions d’euros pourrait arriver sur la table des dirigeants parisiens d’ici au 31 janvier. Les Colchoneros ne pourront pas faire plus alors que la position du PSG, qui aurait contacté lui-même le club espagnol en décembre, est finalement assez floue.



Cavani ouvert à un départ à Chelsea ?

Il y a encore peu, le schéma semblait être le suivant : un départ à Madrid cet hiver, ou une autre destination l’été prochain. Mais visiblement, la donne a changé. D’abord du côté de l’un des prétendants anglais du joueur de 32 ans : Chelsea. Présent devant la presse lundi, Frank Lampard a en effet ouvert la porte à une arrivée de Cavani : « C’est un grand joueur. J’ai toujours aimé sa mentalité et son attitude, a expliqué le coach des Blues. Et bien sûr, son record de buts parle de lui-même. Je ne suis pas totalement au courant de sa situation. On verra. C’est un joueur expérimenté, mais il y en a beaucoup d’autres. Nous sommes une équipe jeune, alors je ne rejette pas l’idée d’amener de l’expérience, parce que je pense que les jeunes joueurs ont parfois besoin d’aide ». L’intéressé, lui, « n’exclut plus de traverser la Manche dès maintenant » selon le quotidien. Les questions sont donc encore nombreuses. Avec une certitude : l’ancien Napolitain veut jouer.