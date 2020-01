L'Atlético Madrid fait revenir Yannick Carrasco

, l'Atlético Madrid a dû abandonner le Matador devant l'inflexibilité du PSG et s'est tourné vers son ancien joueur, l'ailier Belge Yannick Carrasco, pour renforcer son secteur offensif. C'est donc un retour à l'envoyeur pour le joueur de 26 ans, qui est prêté avec option d’achat par le Dalian Yfang. « Notre club a conclu un accord avec le Dalian Professional FC pour le prêt de Yannick Carrasco jusqu’à la fin de cette saison. Le joueur revient dans l’équipe rojiblanca, dans laquelle il a passé trois saisons pour jouer un total de 124 matches et marquer 23 buts », se félicitent les Colchoneros via un communiqué ce vendredi.