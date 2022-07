L'Atlético confirme qu'il ne veut pas de Cristiano Ronaldo

En instance de départ à Manchester United, Cristiano Ronaldo est annoncé depuis quelques temps comme un éventuel transfuge de l’Atlético Madrid. Des bruits de coulisses ont même suggéré qu’il y a eu une discussion avec Diego Simeone et que ce dernier a donné son aval à ce transfert stratosphérique.

Un affront de plus pour Cristiano Ronaldo

Le président des Rojiblancos, Enrique Cerezo, a été contraint de réagir à ce qui se dit dans les journaux. Tout en exprimant son respect envers le quintuple Ballon d’Or, il a fait savoir qu’il n’y avait aucune chance pour que son club fasse un tel pari.

"Ronaldo chez nous ? Cette question est très facile. Nous avons des joueurs sensationnels et un entraîneur fantastique. Nous avons tout, pourquoi demander plus ?", a clamé l’homme fort des Colchoneros. Une déclaration qui s’apparente à un affront pour Ronaldo. Un de plus depuis qu’il a fait part de son envie de quitter United.