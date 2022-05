L’Atlético a pris une décision pour Griezmann

L’Atlético Madrid va bien payer les 40M€ d’option d’achat pour Antoine Griezmann. Après l’avoir eu en prêt du Barça pendant une saison, les dirigeants des Matelassiers ont pris la décision de le recruter définitivement. Enrique Cerezo, le président du club, a confirmé ce choix dimanche soir après le match contre Séville. « Griezmann va rester ici, il va continuer à l'Atleti la saison prochaine », a-t-il confié.

Griezmann peut mieux faire

Griezmann est donc conservé, alors que statistiquement il sort de la pire saison de sa carrière. Rarement inspiré offensivement, l’international tricolore n’a inscrit que 8 buts toutes compétitions confondues, dont un seul en 2022. Et son nombre de passes décisives n’est pas plus reluisant : 5 en tout. On l’avait clairement connu beaucoup plus inspiré.

Il y a quelques jours, le champion du monde s’est exprimé sur ce passage à vide. Il n’a pas cherché à nier la réalité, mais a assuré qu’il ne doutait pas et qu’il était convaincu de son rebond prochain. « Marquer des buts, ça va revenir. J'ai ma part de responsabilité dans les mauvais résultats et je l'assume. Je veux être important et décisif la saison prochaine, ce n'est pas normal de passer autant de matchs sans marquer », a-t-il lâché. Manifestement, sa direction de l’Atlético l’a pris au mot et lui fait une confiance totale pour la suite.