L’Atlético a identifié le remplaçant de Diego Costa

L’Atlético Madrid a laissé filer son expérimenté attaquant espagnol Diego Costa suite à une rupture à l’amiable du contrat qui le lie au joueur. La cohabitation avec Diego Simeone et son staff étant devenue impossible pour l’ex-joueur de Chelsea et c'est pourquoi une séparation a été actée. Les Rojiblancos assument cette décision, mais il s’agit malgré tout d’une perte importante au sein de l’effectif. Une perte qu’ils ont l’intention de combler durant le mercato qui se profile.

Milik plait à Simeone

Selon les révélations faites par The Guardian, l’actuel leader de la Liga veut recruter un nouvel attaquant et sa cible numéro 1 est Akradiusz Milik. L’attaquant polonais a été mis sur la liste des joueurs à transférer par Naples et une proposition pourrait très vite être formulée pour ses services. Milik, qui a une bon vécu du football européen, pourrait être libéré contre un montant de 15M€. Affaire à suivre.